Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Александр Захарченко — один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Знакомая первого главы ДНР рассказывала РБК, что в заведении он проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Захарченко умер в больнице, куда его доставили с ранением. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.