Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Гособвинение запросило от 24 лет колонии до пожизненного лишения свободы фигурантам дела об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Обвиняемому Александру Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок, Василию Чурилову — 29 лет, Артему Ене —28 лет, Александру Тимошенко —24 года с отбыванием в колонии строгого режима.
По версии следствия, с июля 2014 года Погорелов состоял в агентурной сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и сообщал украинским спецслужбам места расположения военной техники Народного ополчения ДНР. В сборе сведений участвовал также знакомый Погорелова Тимошенко, который передавал информацию об огневых позициях ВС ДНР в виде карт-схем.
Как считает следствие, в начале июня 2016 года Погорелов и Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Павлова, для чего привлекли Чурилова, который занимался сбором данных о передвижениях будущей жертвы. Артем Ена, по данным следствия, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», в котором временно проживали военнослужащие.
Кроме этого, следствие полагает, что в августе 2017 года Погорелов поместил взрывчатку в туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, намереваясь убить главу ДНР, однако взрыв в итоге удалось предотвратить.
Арсен Павлов — первый командир батальона «Спарта», сформированного в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. На Украине Павлов обвинялся в нарушении законов или обычаев войны (ст. 438 УК). Он был убит 16 октября 2016 года в Донецке — взрывное устройство сработало в лифте многоэтажки, в которой жил командир.
Александр Захарченко — один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Знакомая первого главы ДНР рассказывала РБК, что в заведении он проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Захарченко умер в больнице, куда его доставили с ранением. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.