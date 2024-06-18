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В Пинском районе утонул восьмилетний ребенок

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмилетний мальчик утонул сегодня в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

По предварительным данным, житель Пинска вместе с пасынком днем приехал в гости к знакомому в деревню Любель-Поль. Приятели встретились на берегу водоема. Мужчина отвлекся на считанные минуты и потерял из виду восьмилетнего мальчика. Позже тело ребенка без признаков жизни из воды извлекли сотрудники ОСВОД.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что водоем, где утонул мальчик, не был предназначен для купания.

Пинский райотдел Следственного комитета устанавливает все обстоятельства трагедии. Особое внимание уделят причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.

Следователи напоминают, что нельзя купаться в запрещенных местах, запрещено заплывать за буйки. Следует избегать крутых обрывистых берегов и водоемов с сильным течением, купания во время шторма и грозы. Взрослые должны всегда следить за детьми и не позволять им заходить в воду без присмотра.