В Пинском районе утонул восьмилетний ребенок

Следователи напоминают, что нельзя купаться в запрещенных местах, запрещено заплывать за буйки. Следует избегать крутых обрывистых берегов и водоемов с сильным течением, купания во время шторма и грозы. Взрослые должны всегда следить за детьми и не позволять им заходить в воду без присмотра.