Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям

Источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции: «Локалкитчен» и «Савон-К». Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, добавили в Роспотребнадзор.