Роспотребнадзор выявил поставщиков еды, приведшей к массовым отравлениям

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота», — говорится в релизе.
Роспотребнадзор начал расследование после регистрации случаев ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане.
«Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают адекватное лечение», — отметили в ведомстве.
Источником заражения послужила продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители продукции: «Локалкитчен» и «Савон-К». Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. При этом процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, добавили в Роспотребнадзор.
Следственный комитет сообщал о задержании трех фигурантов дела об оказании небезопасных услуг. Речь идет о фактическом руководителе коммерческой организации по производству продукции, гендиректоре частной организации по приготовлению и доставке еды, руководителе отдела качества.
Ведомство приостановило работу компании «Кухня на районе» и производителя фасоли «Савон-К».
Уголовное дело передали в Главное следственное управление СК. Следователи выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная продукция.
Как сообщил РИА Новости инфекционист и глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет.