Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

Изначально летом 2019 года ФАС блокировала сделку, аргументируя тем, что присутствие менеджмента РЖД на рынке вызывает вопросы, «особенно в условиях снижения погрузки на сети». Они указывали, что Тайчер хоть и ушел в конце декабря 2018 года с поста главы ФГК, оставался советником Олега Белозерова и входил в советы директоров ее «дочек», а также Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Разрешение от ФАС на эту сделку бизнесмен получил только в августе 2019 года, после того как ушел в отставку со всех постов в РЖД и ГТЛК.