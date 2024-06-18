Bloomberg узнал о неучете сотен неисправных авиадеталей Boeing

В марте борт Boeing 787−9 Dreamliner южноамериканской Latam Airlines резко снизился во время полета, а те пассажиры, кто не был пристегнут ремнями безопасности, подлетели к потолку. Как уточняла WSJ со ссылкой на информированные источники, бортпроводник на Latam Airlines зацепил переключатель, который расположен на спинке кресла пилота, обычно закрыт и не предназначен для использования в полете. В апреле у Boeing 737−800 авиакомпании Southwest Airlines оторвалась крышка двигателя во время взлета и ударилась о закрылок, самолет экстренно приземлился в аэропорту Денвера.