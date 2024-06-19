Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче взятки

В понедельник стало известно, что по подозрению в даче взятки был задержан ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за «диссертацию своей жены, которую она не писала».