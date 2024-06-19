Главу ФНС по Ростовской области заподозрили в даче взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июн — РИА Новости. Руководитель УФНС России по Ростовской области задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу, срок его задержания продлен до 20 июня, сообщается на сайте Ленинского районного суда Воронежа.
«Состоялось рассмотрение ходатайства следователя… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя УФНС России по Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 4 статьи 291 УК РФ, а именно дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере», — говорится в сообщении.
В судебном заседании следователь просил отложить решение вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлив срок задержания на 72 часа для восполнения материалов дела. Суд принял решение продлить срок задержания подозреваемого до 20 июня.
Аналогичные решения были приняты в отношении руководителя межрайонной инспекции ФНС России № 25 по Ростовской области, задержанного по подозрению в передаче взятки, а также в отношении заведующего кафедрой «Налоги и налогообложение» Ростовского государственного экономического университета, подозреваемого в даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере.
В понедельник стало известно, что по подозрению в даче взятки был задержан ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ендовицкий два года назад заплатил за «диссертацию своей жены, которую она не писала».