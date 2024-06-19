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ВМС Британии сообщили, что атакованное у побережья Йемена судно затонуло в Красном море

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Судно, атакованное 12 июня недалеко от побережья портового города Ходейда в Йемене, затонуло в Красном море. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Источник: Reuters

«Военные власти докладывают, что морские обломки и нефть обнаружены в том месте, где [судно] было замечено в последний раз. Предполагается, что судно затонуло», — сказано в сообщении.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии. Ambrey также информировала о повреждениях в машинном отделении судна, атакованного в 67 морских милях к юго-западу от Ходейды.

Капитан судна ранее сообщал, что его корпус дал течь. Сначала судно было атаковано группой неизвестных, приблизившихся к нему на небольшом плавсредстве, через несколько часов по судну был нанесен удар с воздуха. 14 июня UKMTO проинформировал, что весь экипаж судна эвакуирован с его борта.

За произошедшим может стоять йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы). После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявляли, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.