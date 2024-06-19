ВМС Британии сообщили, что атакованное у побережья Йемена судно затонуло в Красном море

Капитан судна ранее сообщал, что его корпус дал течь. Сначала судно было атаковано группой неизвестных, приблизившихся к нему на небольшом плавсредстве, через несколько часов по судну был нанесен удар с воздуха. 14 июня UKMTO проинформировал, что весь экипаж судна эвакуирован с его борта.