Ураган повалил деревья и оставил часть Усть-Каменогорска без электричества

Из-за поваленных ветром деревьев пострадали несколько машин. Стихия оставила без электричества жителей сразу пяти микрорайонов. Кроме того коллектор на проспекте Сатпаева не справился с дождевым потоком и вода из-под земли начала бить фонтаном.
«Мы наблюдали, когда слишком большой объем выливается, бывает, что центральный коллектор, куда сходят все боковые, они переполняются и начинают дренировать вверх. Сейчас потоп стабилизировался, лужи и гейзеры пропали. По электроэнергии был ряд аварийных отключений, 5 участков в левобережной части города, и, по нашей информации, обслуживающие организации приступили к восстановительным работам», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь акима города Владимир Землянский.
Отмечается, согласно прогнозам синоптиков, жителей восточных регионов Казахстана снова ожидает штормовая погода. Отметим, по информации «Казгидромет», в ВКО объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщают, что днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный ночью на востоке, в центре области 15−20 м/с, днем на большей части области 15−20 м/с, на западе, юге области порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.