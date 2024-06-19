Ураган повалил деревья и оставил часть Усть-Каменогорска без электричества

«Мы наблюдали, когда слишком большой объем выливается, бывает, что центральный коллектор, куда сходят все боковые, они переполняются и начинают дренировать вверх. Сейчас потоп стабилизировался, лужи и гейзеры пропали. По электроэнергии был ряд аварийных отключений, 5 участков в левобережной части города, и, по нашей информации, обслуживающие организации приступили к восстановительным работам», — прокомментировал произошедшее пресс-секретарь акима города Владимир Землянский.