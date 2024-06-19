Обвинение попросило суд назначить американцу Блэку более 4 лет лишения свободы

По данным следствия, с апреля текущего года Блэк проживал со своей знакомой во Владивостоке в ее квартире. В мае 2024 года в результате домашней ссоры он силой схватил девушку за шею — она расценила это как угрозу своей жизни. Затем обвиняемый, не имея собственных денежных средств, похитил из кошелька пострадавшей 10 тыс. рублей, которые потратил на собственные нужды.
Сторона обвинения сообщила суду, что потерпевшая заявила гражданский иск в 10 тыс. рублей.
«Потерпевшая сказала, что украденные средства не возмещены. Просим зачесть срок содержания под стражей, один день в СИЗО за два дня пребывания в колонии-поселения», — заявил гособвинитель.
Между тем адвокат Блэка настаивает, что запрашиваемое обвинением наказание слишком суровое. Хотя отмечается, что в материалах дела присутствует отрицательная характеристика на Блэка со стороны руководства СИЗО, где он содержится.
На предоставленное судом последнее слово Блэк заявил, что сказать ему нечего.
Оглашение приговора назначено на 12:30 (5:30 мск). На заседании также присутствовали два сотрудника американского консульства.
Ранее, 17 июня, Блэк в ходе второго заседания в Первомайском районном суде заявил, что частично признает предъявленное ему обвинение. При этом вину в угрозе убийством своей девушке он не признал.
24 мая суд Приморского края не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката американского военнослужащего Блэка, которого арестовали за кражу во Владивостоке, и принял решение оставить военного под арестом.
До этого, 16 мая, сообщалось, что арестованный во Владивостоке за кражу американский солдат признал вину. Отмечается, что военнослужащий согласился сотрудничать со следствием.
Он приехал к россиянке после знакомства с ней в Южной Корее. Позже у девушки произошел конфликт с Блэком. После этого она обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Блэк был арестован на два месяца. До 2 июля он будет находиться в первом СИЗО во Владивостоке.
В представительстве МИД РФ во Владивостоке отмечали, что изначально американский военнослужащий должен был покинуть Южную Корею по окончании командировки и возвратиться домой в Форт-Кавасос в Техасе, однако решил отправиться в Россию по собственной инициативе.
Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Госдеп США оказывает задержанному консульскую поддержку. Она отметила, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о задержании американского военнослужащего.