Обвинение попросило суд назначить американцу Блэку более 4 лет лишения свободы

Он приехал к россиянке после знакомства с ней в Южной Корее. Позже у девушки произошел конфликт с Блэком. После этого она обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию. Блэк был арестован на два месяца. До 2 июля он будет находиться в первом СИЗО во Владивостоке.