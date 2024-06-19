Следователи провели около 50 обысков по делу нерентабельных шахт

ГУРШ подведомственно Минэнерго. Ведомство создали в 1992 году во время сильного кризиса в российской угольной промышленности. Тогда многие шахты и предприятия были обанкрочены или заброшены, отсутствовал мониторинг рудников, качества вод в недрах и окружающих шахты территорий. ГУРШ получило за это время десятки миллиардов рублей на ликвидацию последствий закрытия объектов. Деньги выделялись в том числе на программы переселения шахтеров из бывших рабочих поселков.