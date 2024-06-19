Лицо все в крови: труп мужчины нашли во Владивостоке

Труп человека заметили в клумбе на Сахалинской, 57, во Владивостоке. Он был болен, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, мужчина был одет в спортивные штаны и кофту: его тело полностью оказалось в клумбе. Люди предположили, что пострадавшему стало плохо и он упал навзничь. В пресс-службе следственного комитета корреспонденту «КП» подтвердили информацию: умерший страдал от болезни.
Обстоятельства происшествия выясняются, медики уже закончили работу на местности. Добавим, что тело нашел прохожий, который шел мимо подъезда жилого дома.
Ранее «КП» писала о мигрантах, которые изнасиловали девушку: их арестовали на два месяца. Кроме того, у них не было документов для пребывания на территории РФ, дело также завели на сотрудников миграционной службы.