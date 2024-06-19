В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие ботулизм

Накануне появилась информация, что люди массово отравились после потребления готовых салатов в Москве. Причиной стал ботулизм. Инфекция появляется, когда продукты не прошли термическую обработку или хранились в условиях с низким содержанием кислорода.
Так, чаще всего ботулотоксин может встречаться в консервах из грибов, мяса, птицы, овощей и фруктов. В зоне риска паштеты, соленая, копченая и вяленая рыба, свиное сало, консервы со вздутием.
На вид нельзя определить, что в продукте есть бактерия. Дело в том, что нет никакого специфичного запаха или вкуса.