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В Роспотребнадзоре назвали продукты, вызывающие ботулизм

Специалисты красноярского ведомства напомнили, в каких продуктах может быть опасная бактерия Clostridium botulinum.

Источник: РИА "Новости"

Накануне появилась информация, что люди массово отравились после потребления готовых салатов в Москве. Причиной стал ботулизм. Инфекция появляется, когда продукты не прошли термическую обработку или хранились в условиях с низким содержанием кислорода.

Так, чаще всего ботулотоксин может встречаться в консервах из грибов, мяса, птицы, овощей и фруктов. В зоне риска паштеты, соленая, копченая и вяленая рыба, свиное сало, консервы со вздутием.

На вид нельзя определить, что в продукте есть бактерия. Дело в том, что нет никакого специфичного запаха или вкуса.

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