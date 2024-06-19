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В Приморье женщина скончалась, подавившись во время приёма пищи в пансионате

Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственные органы Приморского края начали уголовное расследование после смерти женщины в пансионате для престарелых «Жемчужное солнышко». Уголовное дело было возбуждено на основании части первой статьи 238 УК РФ, поскольку предоставляемые услуги не соответствовали стандартам безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкоме края.

Согласно материалам дела, сотрудники пансионата в сентябре 2023 года предложили услуги, включая проживание, питание и уход, которые не отвечали требованиям безопасности. Так, 1 сентября 2023 года одна из пожилых женщин задохнулась во время еды, так как персонал оставил её без присмотра.

В ходе следствия был осуществлён осмотр места происшествия, изъята документация. Кроме того, будет проведена проверка соответствия услуг требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Отметим, что в январе 2024 года в селе Хороль аналогичные услуги привели к пожару и гибели двух людей. Хозяйку нелегального пансионата обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

несчастный случай