В Приморье женщина скончалась, подавившись во время приёма пищи в пансионате

Согласно материалам дела, сотрудники пансионата в сентябре 2023 года предложили услуги, включая проживание, питание и уход, которые не отвечали требованиям безопасности. Так, 1 сентября 2023 года одна из пожилых женщин задохнулась во время еды, так как персонал оставил её без присмотра.