Трое человек погибли на воде в жару в Новосибирске

Информацию о погибших в жару новосибирцах озвучили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города. Трагические случаи произошли на воде с 15 по 17 июня.
Сообщается, что на Оби утонули женщина и 14-летний подросток, а 17 июня в камышах было найдено неопознанное тело человека.
Основными причинами гибели на воде специалисты называют: оставление детей без присмотра, неопытность в управлении маломерными судами и отдых в несанкционированных местах.
На Оби и Обском море круглосуточно дежурят спасатели.