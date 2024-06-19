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Трое человек погибли на воде в жару в Новосибирске

Трагические случаи произошли с 15 по 17 июня.

Источник: Аргументы и факты

Информацию о погибших в жару новосибирцах озвучили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города. Трагические случаи произошли на воде с 15 по 17 июня.

Сообщается, что на Оби утонули женщина и 14-летний подросток, а 17 июня в камышах было найдено неопознанное тело человека.

Основными причинами гибели на воде специалисты называют: оставление детей без присмотра, неопытность в управлении маломерными судами и отдых в несанкционированных местах.

На Оби и Обском море круглосуточно дежурят спасатели.

несчастный случай