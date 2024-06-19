«Я не совершала преступления!»: в Новосибирске судят мать за истязание 10-летней дочери

В редакцию «МК в Новосибирске» обратилась многодетная мать Наталья А.. Женщина говорит, что её обвиняют в преступлении, которого она не совершала. Наталью обвиняют в истязании собственной дочери. Однако она утверждает, что напраслину на мать возводит 10-летняя девочка с подачи бабушки.
Наталью А. сейчас судят в Октябрьском районном суде по статье 117 УК РФ «Истязание». Как рассказывает женщина, 10-летняя Арина* сильно изменилась после общения с бабушкой, которая решила забрать девочку у матери после смерти сына-наркомана.
«В 2013 году я родила вторую дочь Арину. Когда ей было один год и 2 месяца, муж меня сильно избил. Он мне ломает рёбра, челюсть — до полусмерти. И чтобы не сесть в тюрьму, он забирает ребёнка и уезжает в город Стрежевой, — рассказала “МК в Новосибирске” Наталья А.. — Я прихожу в себя (мне делали операцию), начинаю разыскивать ребёнка. Прошло шесть лет, в течение которых я не видела свою дочь. В 2015 году я обращалась в суд, но суд мне отказал».
«У меня полностью пластическая хирургия всего лица. Я писала заявлению в полицию, но никто его так и не посадил. Мне говорили: “он — ваш муж”, — продолжает Наталья. — В 2022 году на День матери он покончил с собой под наркотиками».
Далее мать утверждает, что в 2021 году свекровь стала требовать с Натальи деньги на воспитание ребёнка. При этом за семь лет женщина так и не смогла увидеть дочь. Ехать при жизни мужа в Стрежевой Наталья боялась: говорит, что супруг мог и убить.
Долгожданная встреча
После смерти мужа Александра свекровь заявила Наталье, что лишает женщину родительских прав. После семи долгих лет разлуки мать всё-таки отправилась на встречу.
«Она ничего обо мне не знала. Там она увидела меня в первый раз в жизни. Это было в 2022 году, через три дня мы улетели в Новосибирск, — продолжает мать. — 26 марта этого года я отдала дочь учиться в школу на МЖК. Апрель прошёл нормально, а в мае началось: “я — королева, и ты мне обязана, ты мне должна!”.
Как рассказывает Наталья, ребёнок, которому было 8 лет, был крайне не самостоятелен. Раздражали к тому моменту многодетную мать и постоянные звонки свекрови.
«Они давай её терроризировать: что спать без неё не могут. Дочь ночью плачет — хочет к бабушке. В итоге я запретила ей общаться с бабушкой, сказала, что буду налаживать с ней контакт, — резюмировала Наталья. — А в мае она у меня ворует деньги. Пошли к психологу — мне сказали, что нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Но я старалась всеми силами к ней расположиться. У меня сын старший — он с ней общался. Сестрёнка у неё — младшая моя дочь».
Тем не менее, в новой семье Арина приживалась с трудом. Дочь заявляла, что мать её взяла из-за пособий. Наталья же говорит, что вся причина в том, что на школьницу влияла свекровь.
«После этого она начала бить мою младшую дочь. Начала говорить, что мой муж ей “соски трогает”. Просто жесть какая-то! Я говорю: “Арина, перестань!” А она меня послала! Я ей по губам ударила, — признаётся мать. — В апреле приехал ребёнок один, а в июле-августе начался ребёнок другой! Пошли мы в школу — она заявила, что учиться не хочет, заявила опять, что “королева”, все ей должны и обязаны. Безумно мне было с ней трудно».
Наталья говорит, что ситуация окончательно испортилась в октябре 2022 года, когда бабушка приехала в Новосибирск из Стрежевого.
«Они, втихаря, созванивались, я же им запретила общаться. Провожаю дочь в школу, а там бабушка стоит. Всё без меня за моей спиной, — возмущается Наталья. — Бабка заявила, что забирает Арину*. Я говорю: “на каком основании ты забираешь?” Потом она в октябре приходит к нам, мы ругаемся, и она бежит в опеку».
Как появилось уголовное дело?
Наталья рассказывает, что бабушка заявила в органах опеки, что мать избивает дочь. Людмила заметила на ноге внучки синяк.
«Когда бабушка начала делать уроки за Арину, я её выгнала из квартиры. Свекровь уехала со скандалом. Конец 2022 года мы прожили с горем пополам, — продолжает многодетная мать. — Наступает 19 февраля 2023 года. В воскресенье я прошу дочь почитать перед школой. Она мне заявляет: “отстань от меня, ты мне — никто! Я стул крутящийся, на котором она сидела, толкнула. И сказала: “перестань со мной так разговаривать!” На следующий день её попросили побыть с младшей сестрой, пока мы были на работе. Муж приходит, а её нет, дверь открыта — ребёнок один дома”.
Как говорит мать, Арина собрала трусы, носки ушла. Родители обнаружили дома ключи. Школьница подошла к классному руководителю и рассказала, что Наталья её избила.
«Она показала разодранные колени. Но я уверена, что она их ночью об ковёр стёрла», — заявляет мать.
— А как она стёрла колени об ковёр? — спрашиваю у Натальи.
— Ну как, обычно. Она летом себе волосы себе выдирала. Она себе выдернула полголовы, потому что нервничала. Я ей говорю: «ты что делаешь?» Это же больно, а она продолжает.
В итоге Арина попросила классного руководителя вызвать опеку. Матери ничего не сообщили, но девочку увезли в центр для «трудных» подростков.
«Мне звонят в восемь часов вечера из ПДН и спрашивают: а вы знаете, где ваша дочь? Позвонила её подружкам — мне говорят, что её в три часа куда-то увезли. Я ничего понять не могу, у меня истерика! В итоге мне звонят из Октябрьского отдела ПДН и сообщают, что поступило заявление от моей дочери, что я её избиваю, — заявляет Наталья. — Я еду на Грибоедова, читаю заявление, и нахожусь в полном шоке. Я говорю: “можно мне увидеть дочь?” Мне отвечают, что она уже в центре. Я сижу, у меня трясутся руки, трясутся колени. Это неправда! Я реву».
Мать приезжает в центр для «трудных» подростков. Психолог сообщает Наталье, что дочь её боится и не выйдет. Но в дверях мать сталкивается со свекровью.
«Я ей сказала: “это ты, с…, всё подстроила!” Я её ударила прямо там в центре. Я поняла, откуда ветер дует! Она украла моего ребёнка на семь лет!», — возмущена Наталья.
Своего ребёнка женщина увидела только спустя несколько дней. Арина и сейчас находится в центре для «трудных» подростков.
Суд над матерью
В итоге осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Осенью оно ушло в суд Октябрьского района. На данный момент рассмотрение дела на финальной стадии — судья ушёл в совещательную комнату.
«На этой неделе должны вынести приговор. Мне грозит 3 или 4 года лишения свободы. Меня могут посадить за преступление, которое я не совершала! Помогите!» — обратилась к корреспонденту «МК в Новосибирске» Наталья А..
Редакция сделала запрос о сложившейся ситуации в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежды Болтенко. Также корреспонденты проследят за оглашением приговора по этому делу.
*Имя героини изменено.