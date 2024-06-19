«Я не совершала преступления!»: в Новосибирске судят мать за истязание 10-летней дочери

«Мне звонят в восемь часов вечера из ПДН и спрашивают: а вы знаете, где ваша дочь? Позвонила её подружкам — мне говорят, что её в три часа куда-то увезли. Я ничего понять не могу, у меня истерика! В итоге мне звонят из Октябрьского отдела ПДН и сообщают, что поступило заявление от моей дочери, что я её избиваю, — заявляет Наталья. — Я еду на Грибоедова, читаю заявление, и нахожусь в полном шоке. Я говорю: “можно мне увидеть дочь?” Мне отвечают, что она уже в центре. Я сижу, у меня трясутся руки, трясутся колени. Это неправда! Я реву».