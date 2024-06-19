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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

Взрывы прозвучали в городе Львове на Украине. Об этом 19 июня сообщил телеканал «Общественное».

Источник: AP 2023

«Во Львове прозвучали взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области.

Министерство обороны РФ информацию о взрывах не комментировало.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы.

В тот же день в Харькове на Украине и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.