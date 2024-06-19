Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

«Во Львове прозвучали взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области.
Министерство обороны РФ информацию о взрывах не комментировало.
Ранее, 17 июня, сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы.
В тот же день в Харькове на Украине и в подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели взрывы.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.