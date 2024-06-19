Стало известно о 577 погибших паломниках во время хаджа

Два арабских дипломата на условиях анонимности рассказали, что не менее 323 из них были египтянами. Причиной их кончины стала жара. Кроме одного — он в давке получил травмы несовместимые с жизнью. По словам собеседников издания, еще не менее 60 из них — иорданцы.