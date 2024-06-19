МО РФ сообщило о срыве нескольких ротаций ВСУ под Урожайным в ДНР

«Тяжелые снайперы (работающие по противнику на сверхдальних дистанциях в несколько километров — прим. ТАСС) бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ под Урожайным», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что снайперские пары подразделения тяжелых снайперов бригады морпехов работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток», которые ведут наступление у села Урожайное на границе ДНР и Запорожской области — в районе Времьевского выступа. Бойцы помогают передовым отрядам двигаться вперед, уничтожая наиболее опасные цели.
Снайперы бригады морпехов работают, как правило, ночью, укутавшись тепловизионными накидками, которые позволяют сделать их невидимыми для тепловизоров.