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МО РФ сообщило о срыве нескольких ротаций ВСУ под Урожайным в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Снайперы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько ротаций ВСУ в районе села Урожайное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Тяжелые снайперы (работающие по противнику на сверхдальних дистанциях в несколько километров — прим. ТАСС) бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали несколько попыток ротаций подразделений ВСУ под Урожайным», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что снайперские пары подразделения тяжелых снайперов бригады морпехов работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток», которые ведут наступление у села Урожайное на границе ДНР и Запорожской области — в районе Времьевского выступа. Бойцы помогают передовым отрядам двигаться вперед, уничтожая наиболее опасные цели.

Снайперы бригады морпехов работают, как правило, ночью, укутавшись тепловизионными накидками, которые позволяют сделать их невидимыми для тепловизоров.