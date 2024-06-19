МО РФ сообщило о срыве нескольких ротаций ВСУ под Урожайным в ДНР

В Минобороны уточнили, что снайперские пары подразделения тяжелых снайперов бригады морпехов работают на одной линии со штурмовыми отрядами группировки войск «Восток», которые ведут наступление у села Урожайное на границе ДНР и Запорожской области — в районе Времьевского выступа. Бойцы помогают передовым отрядам двигаться вперед, уничтожая наиболее опасные цели.