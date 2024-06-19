Российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!» — приводит Минобороны слова лётчика Су-25 Александра.