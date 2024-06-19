Российские Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель. Передовой авиационных наводчик доложил, что поразили на оценку отлично. Выполнили противоракетный маневр, вернулись на аэродром посадки без потерь!» — приводит Минобороны слова лётчика Су-25 Александра.
В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника, отметили в МО РФ.
Кроме того, российское военное ведомство опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолётов к выполнению задания, взлёт и полёт на минимальной высоте, нанесение удара, противоракетный манёвр и возвращение на аэродром.