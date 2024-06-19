Житель Красноярского края украл золото на 1 млн рублей у собственной семьи

Через несколько дней, когда он вернулся домой в г. Шарыпово, ему позвонила свекровь дочери и сообщила, что написала заявление в полицию о краже золота. Мужчина испугался и выкинул похищенное имущество, которое прятал в багажнике машины, в парке. Однако, одумавшись, вернулся, но пакет с ювелирными изделиями был уже пустым.