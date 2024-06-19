Житель Красноярского края украл золото на 1 млн рублей у собственной семьи

Установлено, что обвиняемый 1982 года рождения приехал в Красноярск, чтобы поздравить свою дочь с рождением ребёнка. При этом новоиспечённая мать проживала в квартире с мужем, его сестрой и свекровью.
Однажды гость остался в жилище без хозяев и увидел в одной из комнат шкатулку с ювелирными изделиями, которые принадлежали как его дочери, так и её родственникам со стороны супруга.
Соблазнившись лёгкой наживой, родитель похитил украшения. Небольшую часть драгоценностей он спрятал под ковриком в багажнике автомобиля, а остальное хранил во внутреннем кармане куртки.
Через несколько дней, когда он вернулся домой в г. Шарыпово, ему позвонила свекровь дочери и сообщила, что написала заявление в полицию о краже золота. Мужчина испугался и выкинул похищенное имущество, которое прятал в багажнике машины, в парке. Однако, одумавшись, вернулся, но пакет с ювелирными изделиями был уже пустым.
В ходе следствия фигурант вернул только те украшения, которые хранил в кармане куртки. Их стоимость оценивается в 50 тысяч рублей. Общий ущерб, причинённый семье дочери, составил почти 900 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации завершено. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.