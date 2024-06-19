Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

«Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск “Днепр” поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», — сообщили в МО.