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Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск «Днепр» уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск “Днепр” поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области», — сообщили в МО.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили.

«После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал», — сообщили в МО РФ.