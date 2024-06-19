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Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

ЛУГАНСК, 19 июн — РИА Новости. Ивановские десантники уничтожили пост БПЛА и технику ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения Ивановского соединения ВДВ продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ на подступах к населенному пункту Часов Яр в ДНР», — сообщили в МО.

Уточняется, что при ведении воздушной разведки десантники обнаружили место запуска беспилотников ВСУ, после обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА.

«Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ», — уточнили в МО РФ.