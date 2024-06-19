Российские десантники уничтожили пост БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

«Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчет противника. Затем были уничтожены танки, меняющие позиции. Грамотные и решительные действия расчетов БПЛА ВДВ также сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ», — уточнили в МО РФ.