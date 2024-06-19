В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

«Сегодня утром на 565 километре федеральной автодороги Р-255 “Сибирь” водитель автомобиля Toyota Estima, в котором находились восемь граждан, двигаясь со стороны Красноярска в сторону Кемерово, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством марки “ГАЗ” под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии четыре человека, находящихся в Toyota, погибли на месте, трое пострадали. Водитель автомобиля “ГАЗ” не пострадал», — говорится в сообщении.