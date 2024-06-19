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Появилось видео с места ДТП в Красноярском крае, где погибли 4 человека

Смертельная авария произошла на 565-м километре трассы Р-255.

Источник: ГУ МВД

Появилось видео с места аварии на трассе Р-255 в Красноярском крае, где погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Видео приводит ГУ МВД по Красноярскому краю.

На кадрах видно смятый автомобиль на обочине автодороги, в котором находились восемь человек. Грузовик «ГАЗ», ставший участником ДТП, а также спасателей и полицейских, которые находятся на месте происшествия.

Сообщается, что водитель грузовика не пострадал. Все погибшие и пострадавшие — иностранные граждане, знакомые друг с другом. Инцидент произошёл на 565-м километре федеральной автотрассы Р-255. Автомобиль с погибшими двигался со стороны Красноярска в сторону Кемерово.

Напомним, что ДТП произошло утром 19 июня. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.