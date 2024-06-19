Минобороны России сообщило об уничтожении с помощью БПЛА блиндажей ВСУ

«На одном из направлений разведчики получили данные о проведении ротации противника и передали координаты на командный пункт. После получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи с живой силой ВСУ. Операторы БПЛА группировки войск “Запад” в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ», — говорится в сообщении.