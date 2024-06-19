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В Иркутске в заливе Якоби утонул 21-летний студент

Очередная трагедия «на воде» произошла в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске — там вечером 17 июня утонул 21-летний студент одного из вузов, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Агентство «Москва»

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, парень «отдыхал на берегу в компании друзей, решил окунуться на мелководье, но попал в подводную яму»:

«Вынырнув, успел крикнуть, что не умеет плавать, и вновь погрузился под воду. На помощь ему бросились друзья и очевидцы, к сожалению, найти его не смогли».
Тело молодого человека обнаружили лишь сутки спустя. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«Отличительная особенность водоемов нашего региона — сильные подводные течения, сложный рельеф дна с резкими перепадами глубин, низкая температура воды. Поэтому в жаркие дни отдыхающие на берегу не могут удержаться от соблазна окунуться в прохладную воду. Люди не задумываются об опасных факторах, и несчастные случаи происходят вновь», — написано в Telegram-канале спасателей.

Напомним, на прошлой неделе в Иркутской области утонули трое детей и один взрослый.

несчастный случай