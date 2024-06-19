В Иркутске в заливе Якоби утонул 21-летний студент

«Отличительная особенность водоемов нашего региона — сильные подводные течения, сложный рельеф дна с резкими перепадами глубин, низкая температура воды. Поэтому в жаркие дни отдыхающие на берегу не могут удержаться от соблазна окунуться в прохладную воду. Люди не задумываются об опасных факторах, и несчастные случаи происходят вновь», — написано в Telegram-канале спасателей.