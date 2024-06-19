В Иркутске в заливе Якоби утонул 21-летний студент

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, парень «отдыхал на берегу в компании друзей, решил окунуться на мелководье, но попал в подводную яму»:
«Вынырнув, успел крикнуть, что не умеет плавать, и вновь погрузился под воду. На помощь ему бросились друзья и очевидцы, к сожалению, найти его не смогли».
Тело молодого человека обнаружили лишь сутки спустя. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Отличительная особенность водоемов нашего региона — сильные подводные течения, сложный рельеф дна с резкими перепадами глубин, низкая температура воды. Поэтому в жаркие дни отдыхающие на берегу не могут удержаться от соблазна окунуться в прохладную воду. Люди не задумываются об опасных факторах, и несчастные случаи происходят вновь», — написано в Telegram-канале спасателей.
Напомним, на прошлой неделе в Иркутской области утонули трое детей и один взрослый.