В Красноярске завели уголовные дела на руководителей алюминиевого завода

В Красноярске завели три уголовных дела на двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих руководителей металлургического завода. Их подозревают по статьям «Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере», «Посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере» и «Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с 2017 года по июнь 2022 года двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и сами передавали деньги троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода. Денежные средства предназначались за прохождения испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод.
Всего подозреваемые получили более 15 млн руб.
Сейчас идут обыски, допросы подозреваемых и свидетелей.