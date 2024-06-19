В Красноярске завели уголовные дела на руководителей алюминиевого завода

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, с 2017 года по июнь 2022 года двое руководителей московской химической производственной компании через двоих посредников и сами передавали деньги троим сотрудникам руководящего состава структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода. Денежные средства предназначались за прохождения испытаний и аттестации продукции компании для последующих поставок на алюминиевый завод.