Четыре человека получили травмы в ДТП в Аларском районе

Страшное ДТП произошло в Аларском районе Иркутской области. Вблизи поселка Забитуй на трассе Р-255 «Сибирь» в аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщают в ГУ МВД Иркутской области.
— Предварительно, 33-летний водитель, управляя автомобилем «Honda Odyssey», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», — пояснили госавтоинспекторы.
После ДТП в больницу привезли водителя и 58-летнюю женщину минивэна и двух пассажирок внедорожника. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в причинах аварии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик сбил насмерть 51-летнего пешехода на Качугском тракте в Иркутске. Мужчина, который погиб, переходил дорогу в неположенном месте.