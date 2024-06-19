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Четыре человека получили травмы в ДТП в Аларском районе

Авария произошла вблизи поселка Забитуй.

Источник: ГУ МВД

Страшное ДТП произошло в Аларском районе Иркутской области. Вблизи поселка Забитуй на трассе Р-255 «Сибирь» в аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

— Предварительно, 33-летний водитель, управляя автомобилем «Honda Odyssey», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado», — пояснили госавтоинспекторы.

После ДТП в больницу привезли водителя и 58-летнюю женщину минивэна и двух пассажирок внедорожника. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в причинах аварии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик сбил насмерть 51-летнего пешехода на Качугском тракте в Иркутске. Мужчина, который погиб, переходил дорогу в неположенном месте.