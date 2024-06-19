Более 12 млн рублей отдали мошенникам жители Иркутской области за 4 дня

Также от аферистов пострадал мужчина, который решил заработать на инвестициях. В сети он увидел объявление об инвестировании в акции крупной нефтегазодобывающей компании. Он заполнил анкету и вскоре ему позвонил мошенник, который представился менеджером брокерского дома. Доверчивый мужчина оформил кредит и внёс деньги на счёт. Когда он попытался вывести средства, у него это не получилось, так как онлайн-кабинет оказался заблокирован. В результате иркутянин потерял около 500 тысяч рублей.