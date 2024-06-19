Более 12 млн рублей отдали мошенникам жители Иркутской области за 4 дня

За четыре дня мошенники похитили у 15 жителей Иркутской области более 12,5 миллионов рублей. Самую большую сумму денег отдала пожилая учительница. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«В мессенджере она получила сообщение от якобы директора школы. Собеседник проинформировал педагога об утечке персональных данных и угрозе хищения денег с её банковских счетов. Вскоре с ней связался псевдоправоохранитель и предложил перевести деньги на безопасный счет», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Ничего не подозревая, женщина выполнила указания злоумышленников. Она взяла кредиты и отдала мошенникам 1 миллион 800 тысяч рублей.
Также от аферистов пострадал мужчина, который решил заработать на инвестициях. В сети он увидел объявление об инвестировании в акции крупной нефтегазодобывающей компании. Он заполнил анкету и вскоре ему позвонил мошенник, который представился менеджером брокерского дома. Доверчивый мужчина оформил кредит и внёс деньги на счёт. Когда он попытался вывести средства, у него это не получилось, так как онлайн-кабинет оказался заблокирован. В результате иркутянин потерял около 500 тысяч рублей.