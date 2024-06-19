МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин

Он отметил, что особенно часто проездом снаружи поездов (на крышах вагонов, площадках перед задней кабиной электропоездов либо на боковых сторонах составов) увлекаются люди в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей. Такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения, напомнил Калинкин.