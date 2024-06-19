Верховный суд Башкирии вынес приговор группе диверсантов

«Осужденным лицам назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, в виде лишения свободы на срок 12 лет 1 месяц с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что на IV медиафоруме СМИ РБ «Медиайыйын» «Мы вместе!» состоялось обсуждение темы профилактики экстремизма и терроризма с использованием соцсетей, в том числе в молодежной среде, а также темы профилактики психического заражения несовершеннолетних экстремистскими взглядами в соцсетях. Секретарь межведомственного совета общественной безопасности РБ Валерий Олейник привел несколько примеров вербовки несовершеннолетних для совершения террористического акта. Так, за 20 тысяч рублей подросткам из Башкирии предложили сделать диверсию — поджечь релейные шкафы на железной дороге. Они за небольшие деньги согласились. И вот, к чему это привело — к солидными срокам лишения свободы.