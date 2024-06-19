В Тулуне разжиться наркотой стало сложнее — продавцы задержаны полицией

Отсидели ли наркоторговцы за свои прошлые дела или отделались условными сроками — не сообщается. Теперь же они — фигуранты уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им «светит» наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет, либо пожизненно.