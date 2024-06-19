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В Тулуне разжиться наркотой стало сложнее — продавцы задержаны полицией

В Тулуне сотрудники полиции задержали двоих наркоторговцев. С поличным.

Источник: ГУ МВД

Об удачной операции, проведенной оперативниками тулунского отдела по контролю за оборотом наркотиков и поддерживавших их СОБРовцев ИА «ТК город» рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

По словам полицейских, 54 и 37-летние жители Тулуна «работали» на территории района несколько месяцев:

«При проведении контрольной закупки, у подозреваемых было приобретено наркотическое вещество в виде героина. Известно, что ранее, подозреваемые привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление».

Отсидели ли наркоторговцы за свои прошлые дела или отделались условными сроками — не сообщается. Теперь же они — фигуранты уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Им «светит» наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет, либо пожизненно.