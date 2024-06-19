Отец захватчика заложников заявил, что его никто не уведомлял о его сыне

МАЛГОБЕКОВСКИЙ РАЙОН (Ингушетия), 19 июн — РИА Новости. Отец одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО, уроженца Ингушетии Малика Гандалоева заявил РИА Новости, что его никто не уведомлял о судьбе сына, и поставил под сомнение, что тот был участником захвата заложников.
«А что у нас произошло (в СИЗО — ред.), вы в курсе? Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там (или) нет. Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия. И правильное, и неправильное — все что не попадя пишут, дезинформацию», — сказал Умарбек Гандалоев в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать участие его сына в захвате заложников в ростовском СИЗО.
Корреспондент РИА Новости побывал в одном из сел Малгобекского района Ингушетии, где проживают родители Малика Гандалоева. Несколько местных жителей поделились положительным мнением о его семье.
«Его отца я знаю как уважаемого человека в этой республике. Хороший врач, много хороших отзывов о нем. Весь Малгобекский район его знает хорошо. Добросовестный хороший мужик. Порядочная семья», — рассказал один из собеседников агентства.
В марте 2023 года Умарбек Гандалоев записал видеообращение к водителям рейсовых автобусов с призывом о помощи в поисках двух своих сыновей-студентов — Малика и Рамазана. Он заявлял, что вечером 27 февраля братья вместе с сокурсником сошли с рейсового автобуса в станице Троицкая и пропали. За информацию о местонахождении пропавших молодых людей он тогда пообещал вознаграждение.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний России сообщала, что 16 июня обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже преступники, проходившие по террористическим статьям, были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
Как уточнял РИА Новости источник, один из обвиняемых, захвативших заложников в ростовском СИЗО, а именно Малик Гандалоев был задержан в лесу в Ингушетии в 2023 году, там же силовики нашли тайник с самодельной взрывчаткой. Гандалоев был задержан тогда вместе с другим предполагаемым террористом, 24-летним уроженцем Махачкалы Арсеном Гаммадовым.