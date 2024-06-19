Отец захватчика заложников заявил, что его никто не уведомлял о его сыне

«А что у нас произошло (в СИЗО — ред.), вы в курсе? Разберитесь сначала, что там случилось, действительно мой сын был там (или) нет. Мне власти ничего не сказали. Мой сын не принимал там участия. И правильное, и неправильное — все что не попадя пишут, дезинформацию», — сказал Умарбек Гандалоев в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать участие его сына в захвате заложников в ростовском СИЗО.