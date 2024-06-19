В Свердловской области 11-летний велосипедист нарушил ПДД и попал под машину

На Среднем Урале в Нижнесергинском районе 18 июня 11-летний велосипедист пострадал в ДТП с отечественным внедорожником. Инцидент произошел около 15:30 на четвертом километре дороги Михайловск — граница Челябинской области (село Акбаш).
Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 50-летний мужчина за рулем LADA Niva двигался со стороны города Михайловска и наехал на юного велосипедиста. В это время ребенок ехал по проселочной дороге и выезжал на главную, но не предоставил преимущество автомобилю.
— В результате ДТП несовершеннолетний с травмами головы доставлен в Нижнесергинскую ЦРБ, после чего переведен в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга, — сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
На место ДТП прибыли сотрудники полиции. В связи с происшествием им предстоит провести проверку, а информация о нем будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД. Родителей травмированного мальчика привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.