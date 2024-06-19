В Свердловской области 11-летний велосипедист нарушил ПДД и попал под машину

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. В связи с происшествием им предстоит провести проверку, а информация о нем будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних местного ОВД. Родителей травмированного мальчика привлекут к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.