Суд отказал в УДО бывшему главарю екатеринбургской банды Дмитрию Кайлю

Он был признан виновным по ч.1 ст. 209, п. «з» ч.2 ст. 105, п.п. «а», «в» ч.3 162 (в ред. ФЗ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ), ч.3 ст. 222 (в ред. ФЗ от 25.06.1998 № 92-ФЗ) УК РФ. Ему назначили наказание — лишение свободы на 21 год в ИК строгого режима.