Суд отказал в УДО бывшему главарю екатеринбургской банды Дмитрию Кайлю

Бывший глава екатеринбургской преступной группировки Дмитрий Кайль, приговоренный в 2010 году к 21 году колонии строгого режима за бандитизм, попытался получить условно-досрочное освобождение. Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства об УДО.
Адвокат Кайля подал апелляционную жалобу на постановление, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного и оставил ее без удовлетворения.
Пресс-служба областного суда напоминает, что приговор Дмитрию Кайлю вынесли 23 июля 2010 года Свердловским областным судом.
Он был признан виновным по ч.1 ст. 209, п. «з» ч.2 ст. 105, п.п. «а», «в» ч.3 162 (в ред. ФЗ от
Дело рассматривал суд присяжных. 10 августа 2012 года Кайль был осужден Курганским областным судом по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ. Путем частичного сложения с наказанием по приговору Свердловского областного суда назначено 22 года лишения свободы в ИК строгого режима.
Группа из пяти граждан, имевших судимости, нападали на водителей большегрузов с огнестрельным оружием. Банда действовала в Свердловской области с 2001 года. Суд установил, что инициатором и организатором преступных замыслов был Дмитрий Кайль.
В октябре 2023 года Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который отказал Кайлю в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием.