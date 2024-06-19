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В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Спустя сутки спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Азове, который вспыхнул в Ростовской области после атаки ВСУ. Об этом сообщили в МЧС России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник утром сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров.

«В 05:30 пожар в Азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров», — сказано в сообщении.

ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.

7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.

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