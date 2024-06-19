В Азове спустя сутки локализовали пожар на нефтебазе после атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник утром сообщал, что регион был атакован украинским беспилотником. В результате в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара достигала пяти тысяч кубических метров.
«В 05:30 пожар в Азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров», — сказано в сообщении.
ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Под ударом оказываются и нефтезаводы. Накануне силы ПВО перехватили вражеские дроны над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также беспилотник был уничтожен над Краснодарским краем.
7 июня украинские дроны также атаковали нефтебазу в Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар.