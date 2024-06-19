В Пермском крае СК начал проверку обстоятельств обрушения автобусной остановки

Напомним, что днем 15 июня из-за сильного урагана в Прикамье из земли вместе с цементом вырвало остановку общественного транспорта. Она обрушилась на женщин 59 и 72 лет. В результате ЧП обе жительницы Усолья были доставлены в больницу. Одной из них сделали срочную операцию, а состояние второй медики оценивают, как среднетяжелое.