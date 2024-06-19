В Пермском крае СК начал проверку обстоятельств обрушения автобусной остановки

В Березниках следователи начали разбираться в обстоятельствах ЧП, в результате которого пострадали две местные жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Напомним, что днем 15 июня из-за сильного урагана в Прикамье из земли вместе с цементом вырвало остановку общественного транспорта. Она обрушилась на женщин 59 и 72 лет. В результате ЧП обе жительницы Усолья были доставлены в больницу. Одной из них сделали срочную операцию, а состояние второй медики оценивают, как среднетяжелое.
«В настоящее время следователями следственного отдела по городу Березники следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение» — заключили в ведомстве.