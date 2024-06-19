Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализован на площади 3,2 тыс. кв. м

В сообщении МЧС отмечается, что пожар был локализован в 5:30 по местному времени (совпадает с мск). В ведомстве не уточнили, сколько людей и спецтехники привлечено к тушению возгорания. Ранее сообщалось о 200 задействованных специалистов и 49 единицах спецтехники.