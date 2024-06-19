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Пожар на нефтебазе в Ростовской области локализован на площади 3,2 тыс. кв. м

Возгорание резервуара с нефтепродуктами на нефтебазе в городе Азов Ростовской области локализовано на площади 3,2 тыс. квадратных метров, сообщает региональное МЧС. Накануне нефтебаза была атакована украинскими беспилотниками.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении МЧС отмечается, что пожар был локализован в 5:30 по местному времени (совпадает с мск). В ведомстве не уточнили, сколько людей и спецтехники привлечено к тушению возгорания. Ранее сообщалось о 200 задействованных специалистов и 49 единицах спецтехники.

Об атаке на нефтебазу беспилотниками губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил около 4:00 мск 18 июня. О каком именно объекте в городе Азов идет речь — губернатор не уточнил. По данным «РИА Новости», нефтебазу атаковали четыре БПЛА.

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МЧС