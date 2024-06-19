Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала девушку после откровенной фотосессии на кладбище Петербурга

Сотрудники полиции задержали девушку, которая устроила откровенную фотосессию на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Правоохранители 17 июня увидели снимки в ходе мониторинга Сети. В них разглядели противоправные действия. Удалось установить, что фотосессия прошла днем ранее на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.

Фотографии с откровенным содержанием стали причиной возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Позже была установлена личность одной из участниц, ею оказалась 22-летняя петербурженка.

На размещенных в Сети снимках, сделанных в стиле БДСМ, девушка была запечатлена с обнаженной грудью. Позже на личной странице в социальной сети она извинилась, если фотографии задели чьи-то чувства. Петербурженка отметила, что такой цели авторы не преследовали.