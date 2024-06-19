Полиция задержала девушку после откровенной фотосессии на кладбище Петербурга

На размещенных в Сети снимках, сделанных в стиле БДСМ, девушка была запечатлена с обнаженной грудью. Позже на личной странице в социальной сети она извинилась, если фотографии задели чьи-то чувства. Петербурженка отметила, что такой цели авторы не преследовали.