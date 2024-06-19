Полиция задержала девушку после откровенной фотосессии на кладбище Петербурга

Правоохранители 17 июня увидели снимки в ходе мониторинга Сети. В них разглядели противоправные действия. Удалось установить, что фотосессия прошла днем ранее на Большеохтинском кладбище в Красногвардейском районе.
Фотографии с откровенным содержанием стали причиной возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Позже была установлена личность одной из участниц, ею оказалась 22-летняя петербурженка.
На размещенных в Сети снимках, сделанных в стиле БДСМ, девушка была запечатлена с обнаженной грудью. Позже на личной странице в социальной сети она извинилась, если фотографии задели чьи-то чувства. Петербурженка отметила, что такой цели авторы не преследовали.