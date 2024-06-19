В Минске двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа, пока семья отвлеклась

В СК добавили, что мальчик доставлен в больницу. Удалось установить, что ребенок находился в комнате вместе с членами семьи. Трагедия случилась в тот момент, когда двухлетний малыш остался без внимания на минуту. В ведомстве уточнили, что окно было оснащено дополнительным блокирующим устройством, однако оно не использовалось по назначению.