В Октябрьском округе жестоко избили омичку

«Ранее в территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 52-летней жительницы Октябрьского округа, врачи диагностировали ей различные травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что в ходе ссоры телесные повреждения потерпевшей причинил ранее неоднократно судимый 33-летний знакомый», — говорится в сообщении силовиков.
По данным ведомства, по факту жестокого, по мнению автора, избиения омички ведется следствие.
Как сообщается, за сутки 18 июня 2024 года омским правоохранителям поступило 1 458 сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 62 уголовных дела.