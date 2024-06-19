В Октябрьском округе жестоко избили омичку

«Ранее в территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 52-летней жительницы Октябрьского округа, врачи диагностировали ей различные травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что в ходе ссоры телесные повреждения потерпевшей причинил ранее неоднократно судимый 33-летний знакомый», — говорится в сообщении силовиков.