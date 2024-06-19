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В Октябрьском округе жестоко избили омичку

В среду, 19 июня 2024 года, омские правоохранители заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ по факту причинения среднего вреда здоровью.

Источник: РИА "Новости"

«Ранее в территориальный орган внутренних дел из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении 52-летней жительницы Октябрьского округа, врачи диагностировали ей различные травмы головы. Участковый уполномоченный полиции установил, что в ходе ссоры телесные повреждения потерпевшей причинил ранее неоднократно судимый 33-летний знакомый», — говорится в сообщении силовиков.

По данным ведомства, по факту жестокого, по мнению автора, избиения омички ведется следствие.

Как сообщается, за сутки 18 июня 2024 года омским правоохранителям поступило 1 458 сообщений о преступлениях и происшествиях, возбуждено 62 уголовных дела.