В Башкирии мужчина убил в бане возлюбленную

Как сообщает пресс-служба Краснокамского суда, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 марта. Пара была в бане, когда резко стала ругаться. Пьяный мужчина в порыве ярости стал жестоко избивать возлюбленную и наносил один удар за другим в голову и грудь женщины. От тяжелых травм она умерла прямо в бане.