В Башкирии мужчина убил в бане возлюбленную

Житель Башкирии до смерти избил свою сожительницу. Тело женщины было найдено в бане.
Как сообщает пресс-служба Краснокамского суда, трагедия произошла в ночь с 10 на 11 марта. Пара была в бане, когда резко стала ругаться. Пьяный мужчина в порыве ярости стал жестоко избивать возлюбленную и наносил один удар за другим в голову и грудь женщины. От тяжелых травм она умерла прямо в бане.
Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении сельчанина в СИЗО, суд отправил его под домашний арест.
— Суд учел, что обвиняемый проживает в собственном доме, его характеристику, возраст, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, а также отсутствии данных об оказанном давлении на свидетелей, — говорится в релизе суда.