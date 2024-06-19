Его искали 26 лет, даже жена перестала ждать: в Челябинске поймали беглого бандита из девяностых

В Челябинске задержали мужчину, которому удавалось 26 лет скрываться от закона.
Уроженец Сахалина еще в 1996 году стал фигурантом уголовного дела о разбое в составе организованной группы, а также незаконном хранении огнестрельного оружия. Мужчину сперва взяли под стражу, но потом отпустили под залог в 5 млн рублей.
В 1997 году дело передали в суд, но обвиняемый на заседание не пришел. Куда он делся, не могли понять десятилетиями. Бандита объявили в федеральный и межгосударственный розыск.
Беглеца не дождалась жена. По ее просьбе суд признал мужчину безвестно отсутствующим.
Но в конце концов следы бандита появились в Челябинске. В городе мужчину несколько раз штрафовали за нарушения правил дорожного движения.
Как рассказали в УМВД по Сахалинской области, полицейские наконец нашли и задержали в Челябинске 53-летнего подозреваемого. Сейчас его везут на Сахалин.