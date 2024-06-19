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В Перми пассажиров задымлённого трамвая высадили из-за неисправности вагона

Инцидент произошёл утром 19 июня.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиров задымлённого трамвая в Перми высадили из-за неисправности вагона, сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.

Речь идёт об инциденте, который произошёл утром 19 июня. В телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП» пермяки сообщили о задымлении в трамвае, который остановился возле остановки «Улица Попова».

«Трамвай дымит из-под вагона после остановки Попова. Пахнет изоляцией», — сообщает автор публикации.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в департаменте транспорта Перми. В ведомстве сообщили, что трамвай остановился из-за неисправности.

«Сегодня, в 08:47 произошла задержка в движении трамваев на улице Петропавловской в сторону остановки “Станция Пермь II” из-за технической неисправности вагона», — рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе.

После происшествия водитель трамвая высадил пассажиров и сообщил в диспетчерскую службу о случившемся. В ведомстве уточнили, что пассажиры продолжили движение на попутном транспорте. Движение было восстановлено в 9:00.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подобный инцидент произошёл с пассажирами автобуса № 33.