В Перми пассажиров задымлённого трамвая высадили из-за неисправности вагона

Пассажиров задымлённого трамвая в Перми высадили из-за неисправности вагона, сообщили сайту perm.aif.ru в городском департаменте транспорта.
Речь идёт об инциденте, который произошёл утром 19 июня. В телеграм-канале «Пермь ЧП и ДТП» пермяки сообщили о задымлении в трамвае, который остановился возле остановки «Улица Попова».
«Трамвай дымит из-под вагона после остановки Попова. Пахнет изоляцией», — сообщает автор публикации.
«Сегодня, в 08:47 произошла задержка в движении трамваев на улице Петропавловской в сторону остановки “Станция Пермь II” из-за технической неисправности вагона», — рассказали perm.aif.ru в городском дептрансе.
После происшествия водитель трамвая высадил пассажиров и сообщил в диспетчерскую службу о случившемся. В ведомстве уточнили, что пассажиры продолжили движение на попутном транспорте. Движение было восстановлено в 9:00.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подобный инцидент произошёл с пассажирами автобуса № 33.