Разлив бензина стал причиной жуткого ДТП в Челябинске: 1 человек погиб, 2 пострадали

Разлив бензина стал причиной жуткого дорожно-транспортного происшествия в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Госавтоинспекция города устанавливает все обстоятельства ДТП, случившегося в 00.50 19 июня около дома 35-Б по улице 50-летия ВЛКСМ.
Предварительная картина: мужчина 1966 года, рождения, управляя автомобилем «Урал» (поливальная дорожная техника), не убедился в исправности транспортного средства и допустил разлив ГСМ на проезжую часть.
В результате водитель Hyundai ix35 допустил занос автомобиля, врезался в стоявшую в крайне правой полосе «ГАЗель», после чего вылетел за пределы проезжей части.
Телесные повреждения получил 26-летний водитель Hyundai и его 20-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сиденье.
Другой пассажир, мужчина 2000 года рождения, бывший на заднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался на месте.