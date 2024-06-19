Молодой красноярец пропал в Сочи во время купания в шторм

В Сочи купающегося в шторм 24-летнего жителя Красноярска могло унести в море. Его ищут четвертые сутки.
Как рассказали в МЧС России, молодой человек пропал 16 июня, в воскресенье, на центральном пляже поселка Лазаревское.
В ходе поисковых работ спасательные отряды обследовали всю акваторию Лазаревского и Центрального районов Сочи, а также прибрежную зону и часть Чёрного моря.
Помимо красноярца, ищут 20-летнюю жительницу Липецкой области, которую во время прогулки по пляжу «Ривьера» накрыла волна.
В парке, аквацентре или за городом: цены и места для купания в Красноярске летом 2024 года.