10-летнюю Алису нашли на свердловском болоте с помощью беспилотника

В поисках ребенка участвовало более 300 человек: добровольцы, представители госслужбы, правоохранительных органов. Поиск в лесу не дал результата, поэтому ночью был запущен БПЛА Росгвардии, который определил одиночную точку на карте. Это могла быть девочка.
Собаки поисково-спасательного отряда «Град-74» из Челябинска выдвинулись по заданным координатам. Они вывели поисковую группу к болоту. Там обнаружили девочку. Ребенка эвакуировали.
«Отряд “Прорыв” выражает благодарность всем, кто не остался равнодушен к чужой беде. Благодарит за слаженность в работе и взаимодействие представителей поисковых отрядов: “Феникс”, “Лиза Алерт”, “Скорпион”, — сообщили в “Прорыве”. — Благодарит за сотрудничество и профессионализм сотрудников ГУ МВД и Следственного комитета по Свердловской области, сотрудников МЧС, Росгвардию, пожарных, представителей МВД Нижнетагильского и Невьянского отделов. Росгвардии с БПЛА отдельное спасибо за грамотное взаимодействие! Мы благодарим неравнодушных граждан за помощь в поисках ребёнка».
«МК-Урал» ранее писал, что найденная в лесу под Нижним Тагилом 10-летняя Алиса находится в состоянии средней тяжести.
В пресс-службе Детской городской больницы Нижнего Тагила рассказали, что ребенка бригада скорой помощи доставила в стационар. Сейчас она находится под наблюдением врачей.