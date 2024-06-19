10-летнюю Алису нашли на свердловском болоте с помощью беспилотника

«Отряд “Прорыв” выражает благодарность всем, кто не остался равнодушен к чужой беде. Благодарит за слаженность в работе и взаимодействие представителей поисковых отрядов: “Феникс”, “Лиза Алерт”, “Скорпион”, — сообщили в “Прорыве”. — Благодарит за сотрудничество и профессионализм сотрудников ГУ МВД и Следственного комитета по Свердловской области, сотрудников МЧС, Росгвардию, пожарных, представителей МВД Нижнетагильского и Невьянского отделов. Росгвардии с БПЛА отдельное спасибо за грамотное взаимодействие! Мы благодарим неравнодушных граждан за помощь в поисках ребёнка».