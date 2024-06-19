Богатый наследник остался в дураках: мужчина потерял 17,5 миллиона рублей после телефонного звонка в Хабаровске

Переживать подобный стресс будет легче, если будет поддержка со стороны близких. Если же человек сталкивается с осуждением, то это еще больше усиливает чувство стыда. В таком случае необходимо открыто сказать своим близким, что их слова еще больше расстраивают, удручают и не решают ситуацию, а лишь способны сильно ухудшить отношения. Если упреки и обвинения не прекращаются, на время стоит ограничить такое общение и заручиться поддержкой понимающих людей и тех, кто пережил подобный опыт. Также можно обратиться за квалифицированной психологической помощью.