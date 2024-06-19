Богатый наследник остался в дураках: мужчина потерял 17,5 миллиона рублей после телефонного звонка в Хабаровске

В июне пенсионер из Хабаровска обратился в отдел полиции с просьбой о помощи. Как выяснилось, 72-летний мужчина перевел телефонным мошенникам 17 миллионов 441 тысячу рублей. В течение нескольких дней мошенники вели свою жертву, пока на его счетах не осталось ни копейки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПЛАКАЛИ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
На первый звонок ответила супруга потерпевшего. Мошенники представились сотрудниками одной энергетической компании и выманили у пенсионерки номер СНИЛС. Объяснили, что информация нужна, чтобы внести изменения в личные данные на портале «Госуслуги». После этих манипуляций уже другая аферистка сообщила, что личные кабинеты супругов взломали, и все денежные средства могут похитить мошенники. И порекомендовала перенести все имеющиеся деньги на некие безопасные счета. Так, в течение нескольких дней пенсионер частями перевел мошенникам все сбережения, которые перешли ему в наследство от родственника.
«Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — прокомментировали в УМВД по городу Хабаровску.
По данным министерства внутренних дел, в Хабаровске за пять месяцев текущего года население перевело на счета преступников около 400 миллионов рублей. А сумма присвоенных аферистами средств за весь прошлый год просто потрясает — около 1 миллиарда рублей. 17 миллионов 441 тысяча рублей, которые потерял пенсионер, стали самым большим ущербом, нанесенным телефонными мошенниками в Хабаровске. Предыдущий рекорд был в феврале прошлого года. Тогда семейная пара перевела злоумышленникам 15 миллионов 300 тысяч рублей.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Если пять-семь лет назад подобные преступления совершались лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях. Сейчас же дистанционные преступления чаще совершаются не из России, а из стран ближнего зарубежья (Украина, страны Прибалтики). Вернуть отданные мошенникам деньги практически невозможно, они подстраиваются под действия правоохранительных структур и видоизменяют прежние схемы. Масштабы подобных преступлений год от года растут в геометрической прогрессии. Схемы обмана населения постоянно совершенствуются. Существует термин «социальная инженерия» — это сочетание социологических и психологических приемов, методов, с помощью которых можно получить конфиденциальную информацию. А мошенников, которые применяют эти технологии, называют социальными инженерами.
Чаще всего люди, ставшие жертвами мошенничества, с большим трудом выходят из эмоционального потрясения. Мошенники плотно обрабатывают свою жертву, и чтобы потерпевшему осознать реальность происходящего, требуется от нескольких часов до нескольких дней. Очень сложно признать, что стал жертвой мошенничества и подвергся манипуляции.
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Из-за масштабов мошеннической «заразы» забывается, что помимо денег люди могут потерять и другие, нематериальные, блага. Например, впадут в депрессию или подвергнутся нападкам со стороны общества (и даже родственников).
"У нас есть базовые потребности в безопасности, чувстве собственной ценности, значимости и уважении. Этими потребностями и манипулируют мошенники. В случаях, подобных произошедшему с пенсионером, потребность в безопасности оказалась фрустрирована. И на таком эмоциональном порыве есть желание как-то себе помочь, сохранить свои личные границы и безопасность. Человек от природы склонен проявлять доброту и доверие, и мошенники играют именно на этой струнке. Когда происходит нарушение личных границ — потеря денег или имущества, в получение которого вкладывалось время и ресурсы, притом результатом труда воспользоваться не получилось — человек переживает сильную утрату.
Переживать подобный стресс будет легче, если будет поддержка со стороны близких. Если же человек сталкивается с осуждением, то это еще больше усиливает чувство стыда. В таком случае необходимо открыто сказать своим близким, что их слова еще больше расстраивают, удручают и не решают ситуацию, а лишь способны сильно ухудшить отношения. Если упреки и обвинения не прекращаются, на время стоит ограничить такое общение и заручиться поддержкой понимающих людей и тех, кто пережил подобный опыт. Также можно обратиться за квалифицированной психологической помощью.
Близкие, если ощущают в себе силы, могут включаться в процесс горевания, помогая потерпевшему прожить ситуацию. Через многократное повторение, пересказ ситуации происходит процесс переживания этой утраты. Важно, чтобы потерпевшего безоценочно выслушивали, проявляли сочувствие и давали человеку понять, что он не один. Такая помощь значительно облегчит страдания потерпевшего и поможет быстрее выйти из этого состояния. Даже сопроводить человека в отдел полиции, чтобы подать заявление — это уже будет проявление поддержки«, — рассказала “КП” — Хабаровск» Марина Бондарева, психолог, психотерапевт в методе позитивной и транскультуральной психотерапии.
Чтобы не попасться на удочку аферистов, лучше сразу прекращать разговор с незнакомцами, не давая им возможности развернуть диалог и выманить какую-либо персональную информацию. Пользуйтесь услугами антиспама, отвечайте на звонки тех контактов, которые есть в вашей телефонной книге. Уточните информацию у официальных сотрудников банка — самостоятельно позвоните в банк или посетите офис. И помните, что жертвами аферистов может стать кто угодно независимо от возраста, профессии или других критериев.