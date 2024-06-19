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В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«В 3:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 3:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ», — рассказал он.

По словам подпольщика, в доме располагались военные и небольшой склад снарядов.

Третий взрыв, продолжил Лебедев, прогремел примерно в 5:20.

«По сообщениям от Сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2», — сказал он.

Местные жители рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама же ТЭЦ осталась целой. После этого во Львове начались перебои со светом, добавил Лебедев.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.