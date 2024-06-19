В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

«В 3:20 в пригороде Львова прозвучал первый взрыв. Наши товарищи сообщают, что взрыв был со стороны северной окраины Львова. В 3:30 прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов. Попадание пришлось по трехэтажному дому, где дислоцировались ВСУ», — рассказал он.
По словам подпольщика, в доме располагались военные и небольшой склад снарядов.
Третий взрыв, продолжил Лебедев, прогремел примерно в 5:20.
«По сообщениям от Сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2», — сказал он.
Местные жители рассказали, что одна или две анкерные опоры ЛЭП получили повреждения, сама же ТЭЦ осталась целой. После этого во Львове начались перебои со светом, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.