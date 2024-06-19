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В Беларуси мужчина упал на нож, пытаясь достать дома до шкафчика

В Беларуси мужчина вызвал скорую помощь, упав на нож дома.

В Беларуси мужчина упал на нож, пытаясь достать дома до шкафчика. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В ведомстве отметили, что в начале 2024 года мужчина вызвал скорую помощь, сообщив, что самостоятельно упал на нож. Врачи, приехавшие на место, доставили пострадавшего в Петриковскую центральную районную больницу. В момент осмотра у мужчины обнаружили колото-резаную рану на поверхности грудной клетки слева в области сердца. Она была непроникающей. Про случившееся сообщили в милицию.

Пострадавший рассказал, что был на кухне, встал на стул, чтобы добраться до верхнего шкафчика, однако в какой-то момент упал на банку, где стояли ножи острием вверх. При проведении экспертизы удалось установить, что названные телесные повреждения мужчина получил, находясь дома.

«После употребления спиртных напитков поскользнулся и упал на тумбочку, где находилась корзинка со столовыми приборами», — сказано в сообщении.

несчастный случай