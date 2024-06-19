В Беларуси мужчина упал на нож, пытаясь достать дома до шкафчика

В ведомстве отметили, что в начале 2024 года мужчина вызвал скорую помощь, сообщив, что самостоятельно упал на нож. Врачи, приехавшие на место, доставили пострадавшего в Петриковскую центральную районную больницу. В момент осмотра у мужчины обнаружили колото-резаную рану на поверхности грудной клетки слева в области сердца. Она была непроникающей. Про случившееся сообщили в милицию.